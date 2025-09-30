◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第２節 神戸―メルボルン・シティー（１日・御崎公園）

Ｊ１の神戸が３０日、試合前日の公式会見を実施した。吉田孝行監督とＦＷ小松蓮が出席。小松が同大会初得点に意気込んだ。

現在、チームは１７日のＡＣＬＥ・上海海港戦（浦東）から公式戦３連勝中と波に乗っている。小松自身も７月の加入後から徐々に出場機会を増やし、２７日の清水戦（２〇１、ノエスタ）ではＪ１初アシストで決勝点をお膳立てした。本人は「何ができるのかというところと、結果を残せるかというところに毎試合フォーカスしている」と、淡々と目の前の一戦を見つめる一方、吉田監督は「成長もしていますけど、戦術理解のところでチームになじんできてくれた。攻撃もそうですが、守備も理解しながらやってくれている。ピッチで思い切ってプレーして欲しい」と、評価。自身のＪ１初挑戦から、日に日に信頼を得ている。

意識するのは、やはり結果だ。「このチームに来てから、多くチャンスをつくってくれるチームメートがいますし、実際チャンスもあったのでそこを決めきれるか決めきれないかで自分もそうですけど、チームにも大きく関わってくることは重々承知している」。メルボルン・シティー戦についても「とにかく点を取って勝ちたい」と話し、指揮官も「簡単な相手ではないですけど、しっかりと攻略して。あとは小松が点を取ってくれれば勝てるかなと思います」と、うなずきながら期待。ストライカーらしく得点に絡み、チームを開幕２連勝に導く。