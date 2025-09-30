スーパーのレジで嫌味「おじさんも楽してぇ〜な」確かに涼しい場所だが… レジ係が明かす、客には見えない「過酷な環境」【作者に聞く】
人手不足で休憩もままならないスーパーのレジ。にもかかわらず、「涼しい場所で立ってるだけ」と心ない言葉を客に言われてしまう。そんなレジ係の悲痛な叫びを描いた、狸谷さん(@akatsuki405)の人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、「楽ではない。」を紹介する。
■レジ打ちに「水分補給」も許されない現実
一日中スーパーにいると、逆に体が冷えすぎて体温調節が難しくなり、体調を崩しやすくなるそうだ。狸谷さんは「共感してくれた皆さんのコメントを読んで、スーパーに限らず寒暖差の多い店舗で働くことは大変だと少しでもわかってもらえたらうれしい」と語る。
自動ドアが開けば熱風が入り、立ちっぱなしで決して楽な仕事ではない。店員と客という立場が違うだけで、なぜこれほどまでにクレームを言われるのだろうか。
狸谷さんは「『じゃあ、まずは一緒に働いてみましょう！』と本気で思ったし、おそらく口にも出たことがある。どんなに求人を出しても人が来ないのが、その答えなのだと思う」と話す。「お客様だからといって、何を言ってもよいわけではない」と、客に求める最低限のマナーを訴えた。
