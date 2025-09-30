スーパーのレジで嫌味


人手不足で休憩もままならないスーパーのレジ。にもかかわらず、「涼しい場所で立ってるだけ」と心ない言葉を客に言われてしまう。そんなレジ係の悲痛な叫びを描いた、狸谷さん(@akatsuki405)の人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、「楽ではない。」を紹介する。

■レジ打ちに「水分補給」も許されない現実

楽ではない。1


楽ではない。2


外が炎天下の日にスーパーへ入ると、涼しさにホッと一息つく。コーヒーを買いに来たサラリーマンは、「レジ打ちはいいよな。こんな涼しいとこで立ってるだけだろ？」とレジで愚痴をこぼした。この漫画を投稿すると、同業者から「レジで水分補給をしていると、クレームが入ることもある」といったコメントが寄せられたという。

一日中スーパーにいると、逆に体が冷えすぎて体温調節が難しくなり、体調を崩しやすくなるそうだ。狸谷さんは「共感してくれた皆さんのコメントを読んで、スーパーに限らず寒暖差の多い店舗で働くことは大変だと少しでもわかってもらえたらうれしい」と語る。

自動ドアが開けば熱風が入り、立ちっぱなしで決して楽な仕事ではない。店員と客という立場が違うだけで、なぜこれほどまでにクレームを言われるのだろうか。

狸谷さんは「『じゃあ、まずは一緒に働いてみましょう！』と本気で思ったし、おそらく口にも出たことがある。どんなに求人を出しても人が来ないのが、その答えなのだと思う」と話す。「お客様だからといって、何を言ってもよいわけではない」と、客に求める最低限のマナーを訴えた。

現在、『チェッカー鳥海さん』のLINEスタンプが配信中。「文字なしのリアクションスタンプなので、何かと使いやすい。ぜひよろしくお願いします」と、狸谷さんはコメントを寄せた。

■取材協力：狸谷(@akatsuki405)

