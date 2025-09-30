「GU（ジーユー）」が、SNSで人気を博している「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムを、10月31日から発売します。

ウィメンズ＆ティーン向け商品登場

「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住む6歳のパペットの男の子「スンスン」の何気ない日常を描いた作品。初めてのコラボレーションとなる今回は、「パペットスンスン」の魅力をレトロでポップなムードでデザインに落とし込んだコレクションとなっています。

ウィメンズからは、ポケットから顔を出している「スンスン」がポイントのふわふわな触り心地のオーバーサイズカーディガン、「スンスン」や親友の「ノンノン」の表情がデザインされたオーバーサイズニットプルオーバーや裏起毛のスウェット、家でも「スンスン」たちと過ごすことができるマシュマロフィールラウンジウェアが発売されます。

さらに、「スンスン」のぬいぐるみ型ポーチと、ふたを開くと「スンスン」が手を伸ばす仕掛けがある缶詰型のポーチも登場します。

ティーン向けのアイテムには、ポップでキュートなデザインのクロップドフーディスウェットや足元のポイントとなる靴下がラインアップされています。

同社は「肌寒くなってきた季節にぴったりのアイテムと愛らしいスンスンたちに癒やされながら、秋冬のファッションをお楽しみください」とコメントしています。

ウィメンズ7型、ティーン4型の展開で、価格帯は390〜3990円。全国の店舗、オンラインストアで販売されます。

なお、オンラインストア限定で先行予約販売が実施されます。受付期間は10月17日午前7時15分ごろから同月23日午後11時59分までです。