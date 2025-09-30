ÀÐÇË¼óÁê¡¢´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÊè»²¤ê¡¡ÍûÂçÅýÎÎ¤Ø¡Ö¿Í´Ö°¦¤Ë·É°Õ¡×
¡¡¡Ú³ø»³¶¦Æ±¡ÛÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï30Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ÎJR¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¤Ç2001Ç¯¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Íû½¨¸¤µ¤ó¤ÎÊèÃÏ¤ò»²ÇÒ¤·¸¥²Ö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤ºÆüËÜ¿Í¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡£¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òÅê¤²½Ð¤¹¹â¤¤»Ö¤ÈË¤«¤Ê¿Í´Ö°¦¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Íû½¨¸¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿É½á»¿¤µ¤ó¤¬ÊèÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£