7月に結婚したキックボクサー武尊（34）とタレント川口葵（26）が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に夫婦で生出演。武尊のある行動に、川口が家出をしたことがあると明かした。

ケンカについて聞かれると、武尊が「ちょいちょい。僕が一方的にイライラしているだけかもしれないですけど…試合前ですね。ちょっとした自分のペースが、すごい完璧主義者で、この時間に練習して、この時間に食事して、この時間にストレッチして、ケアしてとか…スケジュールを全部立てるんですよ。それがうまくいかないとイライラしちゃいます」と明かした。

「どういうケンカですか？ 口頭ですか？」の質問に武尊は「僕が一方的にイライラしてるっていう」と答えた。そして、「ケンカには発展しない？」の問いには「あんまり言い返してこないんですけど。1回、体調崩しててたんですけど、すごい我慢強くて、言わないんですよ、体調悪いとかも。だから、僕が体調悪くないと思って、友達を家にいっぱい呼んで、バーッてやってたら、その時はちょっと怒られました」と打ち明けた。

すると川口は大きくうなずき、「その時は、何も連絡も、口頭でも言わずに、妹の家にワンちゃん連れて家出しました」と明かした。