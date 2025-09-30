地震と豪雨で大きな被害を受けた奥能登でも稲刈りの最盛期を迎えています。

用水路などが復旧できず、2025年も作付けがかなわなかった田んぼもある中、新たな技術で難局を乗り切ろうとするコメ農家を取材しました。

珠洲市正院町のコメ農家・谷内前義昭さんは、2024年1月の能登半島地震で自宅が被害を受け、公費解体することになりました。

谷内前義昭さん「中学校の時に新築して、50年ほど住んでいた家だから、寂しいは寂しい…」

ため池や用水路の修繕が間に合わず、荒れてしまった田んぼも

しかし、今は稲刈りシーズンの真っただ中。

谷内前さんは夫婦で稲刈り作業を行い、息子夫婦は玄米の袋詰めなど、この時期は一家総出で大忙しです。

黄金色の田んぼが広がる正院町ですが、地震から2年目も作付けができなかった田んぼがあります。

谷内前義昭さん「ここからずっとあの道路あるやろ？全部これ水田だった（地震前までは）水田。ここで6町歩（ヘクタール）あるはず」「あの森の高に池があって、池に水が溜まらない、それで用水が全然ダメで水は全く来ない」

ため池や用水路の修繕が間に合わず、雑草が生い茂り、荒れてしまった田んぼ…。

作付けができた水田でも地盤が傾いたり、地下に埋められた水路に水を流せないなど、地震の爪痕が色濃く残っています。

水を節約する新たな栽培方法を導入

しかし、災害のピンチをチャンスに変えようと、谷内前さんは、新たな技術を取り入れることにしました。

谷内前義昭さん「これが播種してから、一切水を充てていないところ」

菌をコーティングさせた種もみを直接田んぼにまくことで根の発達を促し、養分や水分の吸収効率が高まる栽培方法で水を節約することにもつながるといいます。

谷内前義昭さん「ここで上手くいったらあっちで7〜8ヘクタール・水そのものがあたらない田んぼもありますので、そういう所で何とかこういう風なものを取り入れていけばそれなりの面積を確保できるかな？」

地震から2年目の秋。用水路の復旧が見通せないなか、谷内前さんは新しい技術で田んぼを守り続けています。

谷内前義昭さん「やはり節水型もそれなりに上手くいくなら、この地震をまたチャンスに変えて、耕作放棄地にならんように面積をそれなりに拡大して、やっぱり後退するよりも前向きの方が良いんじゃないかな」

受け継がれてきた能登の美しい田園風景をこれからも守り続けたい、そんな願いで谷内前さんはコメを作り続けています。