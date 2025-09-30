森永乳業は、「森永北海道バター」を、10月1日からリニューアル発売する。

1925年に北海道の工場で「森永バター」の製造が開始され、今年2025年に発売100周年を迎えた。100周年を迎えた今年、より求めやすいサイズになったのと合わせて、100年にわたって横から開けるタイプだったバターのパッケージを天面から開けるタイプに大幅にリニューアルする。





これまでのパッケージは側面を開けるタイプだったが、今回のリニューアルを機に、天面を開けて出し入れするように変更する。現行品と比較をしても、取り出しやすいという声は4倍以上（出典：同社調べ（2024年11月n＝46））に達した。これによって、開けやすく、取り出しやすく、保管しやすくなっ。

北海道産生乳100％使用のおいしさと、取り出しやすい＆保管しやすくなった「森永北海道バター」をぜひ試してみてほしいという。

商品特長は、北海道産生乳100％のバターのコクで素材本来のおいしさをひき立てる。より手頃で買いやすく、使い切りやすい180gにリニューアルする。カルトン形状を天面開封タイプに変更し、開けやすい・取り出しやすい・保管しやすい形状で利便性をアップした。

［小売価格］545円（税別）

［発売日］10月1日（水）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp