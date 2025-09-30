「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、パペットスンスンとのコラボレーションアイテムを、10月31日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

「パペットスンスン」はパペットの国〈トゥーホック〉に住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品で、ゆるくて可愛らしい世界観で人気を集めている。

初めてのコラボレーションとなる今回は、パペットスンスンの魅力をレトロでポップなムードでデザインに落とし込んだコレクションになっている。

ふわふわな触り心地のオーバーサイズカーディガンは、ポケットから顔を出しているスンスンがポイントとなっている。寒くなる季節に最適なオーバーサイズニットプルオーバーや裏起毛のスウェットには愛らしいスンスンや親友のノンノンの表情がデザインされており、ファッションアイテムとしても活躍するアイテムとのこと。毎日持ち歩きたいポーチは座らせることができるスンスンのぬいぐるみ型と蓋を開くとスンスンが手を伸ばす仕掛けがある缶詰型の2型で展開する。おうちでもスンスンたちと過ごすことができるマシュマロフィールラウンジウェアも含め、豊富なラインアップとなっている。また、ティーン向けのアイテムも取り揃えており、ポップでキュートなデザインのクロップドフーディスウェットや足元のポイントとなる靴下を展開する。

肌寒くなってきた季節にぴったりのアイテムと愛らしいスンスンたちに癒されながら、秋冬のファッションを楽しんでほしい考え。

［小売価格］390円〜3990円

［発売日］10月31日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja