

アスリートやスポーツ衣装のデジタル写真集が大集結！

来たる10月13日はスポーツの日！ 少し涼しくなり、身体を動かしたくなる季節になってきました。そんなわけで【週プレ グラジャパ！】では、現在「スポーツの日！ 写真集セール」を開催中です。10月13日（月）までの期間限定で、スポーツ衣装が登場するデジタル写真集や、スポーツ選手のデジタル写真集30作品を30%OFFでお届け。

それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

アスリートやスポーツ衣装のデジタル写真集が大集結！

＊＊＊

【ジムで鍛える！】志田音々『アスリートになりたい』／撮影：西條彰仁



志田音々デジタル写真集『アスリートになりたい』／撮影：西條彰仁

セール特価616円（税込）（10月13日まで）

女優の志田音々ちゃんがスポーツに挑戦！ 水泳をしたり、ジムで汗を流したり。アスリートへの道を開花させる!? そんなテーマで撮影されたコチラのデジタル写真集は、天真爛漫な笑顔はもちろん、慣れない（？）筋トレに苦しむ表情までもが見られて、素直な音々ちゃんにさらに惚れてしまう一冊となっています。「身体を動かしたいけど億劫だな」という方も、音々ちゃんが頑張る姿を見れば家を飛び出してしまうはず！



志田音々デジタル写真集『アスリートになりたい』／撮影：西條彰仁

アスリートやスポーツ衣装のデジタル写真集が大集結！

【バレリーナとしても活動中】高鶴桃羽『Summer breeze』／撮影：熊谷貫



高鶴桃羽デジタル写真集『Summer breeze』／撮影：熊谷貫

セール特価770円（税込）（10月13日まで）

「君と見るそら」というグループでアイドル活動をしている高鶴桃羽さん。実は彼女、2歳からバレエを習い、コンクールで入賞しロシアでバレエ留学を経験したバレエ少女であり、現在は芸能活動と両立してバレリーナとして活動中なのです。バレエで培われた、しなやかで筋肉質な身体はグラビアでも輝きます。コチラのデジタル写真集では、彼女には馴染みがないという海での撮影で、波も泥もお構いなしに楽しむ姿が見られます。バレリーナと過ごす、ドキドキの一夏をお楽しみください！



高鶴桃羽デジタル写真集『Summer breeze』／撮影：熊谷貫

アスリートやスポーツ衣装のデジタル写真集が大集結！

【"卓球天使"と話題に】菊池日菜『卓球天使、ひなちゃん。』／撮影：横山マサト



菊池日菜デジタル写真集『卓球天使、ひなちゃん。』／撮影：横山マサト

セール特価770円（税込）（10月13日まで）

中学から卓球を始め、現在は東京女子体育大学卓球部に所属する菊池日菜さん。Tリーグ開幕戦でボールガールを務めている時の写真がSNSでバズり、"卓球天使"として話題に。芸能事務所からのスカウトをきっかけに、モデルとしても活動中です。デジタル写真集『卓球天使、ひなちゃん。』は、そんな彼女が週プレで初めて披露したグラビアを収録した一冊。彼女の魅力がストレートに楽しめます。スイカを食べる無垢な姿にも注目です！



菊池日菜デジタル写真集『卓球天使、ひなちゃん。』／撮影：横山マサト

アスリートやスポーツ衣装のデジタル写真集が大集結！

【ビーチバレー選手】衣笠乃愛＆菊地真結『ふたりはのあまゆ』／撮影：佐藤佑一



衣笠乃愛＆菊地真結デジタル写真集『ふたりはのあまゆ』／撮影：佐藤佑一

セール特価770円（税込）（10月13日まで）

ビートバレー界のヒロイン・衣笠乃愛さん＆菊地真結さん。中学3年生で出会い、高校も大学も就職先も同じ大親友の二人が見事なコンビネーションで見せる初グラビアを収録した一冊。ビーチでバレーをする姿のほか、大親友ならではの距離感で密着する姿など、色んな角度から二人の関係性を楽しめます。小麦色にやけた肌もキュート！



衣笠乃愛＆菊地真結デジタル写真集『ふたりはのあまゆ』／撮影：佐藤佑一

アスリートやスポーツ衣装のデジタル写真集が大集結！

＊＊＊

SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！

★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/post/sports2025/】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！