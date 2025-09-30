ドジャースに挑むレッズは「ダビデとゴリアテ」 CY賞左腕の攻略に“打線改造プラン”を専門メディアが提言「ラックスは打率.179」
ラックスの左投手との対戦成績を見れば…(C)Getty Images
いよいよ2025年のMLBポストシーズンが幕を開ける。王者として連覇に挑むドジャースは現地時間9月30日よりレッズを本拠地に迎え、ワイルドカードシリーズを戦う。初戦の先発は後半戦、安定感ある投球でチームを牽引したブレーク・スネルだ。
スネルは左肩の炎症により、春先から長期離脱していたものの、8月に負傷者リストから復帰すると、終盤にかけ4勝をマーク。9月に入りポストシーズン争いが佳境を迎えた中でも気迫あふれる投球を続け、チームの白星に貢献した。まさにサイ・ヤング賞2度の実績通りのパフォーマンスを披露し、10月の戦いでもローテーションの柱として期待が寄せられている。
一方のレッズは、ワイルドカード3位で滑り込みのプレーオフ進出。5年ぶりとなる大舞台で王者ドジャースが相手となり、劣勢を予想する声も少なくない。さらに初戦先発は勢いに乗るスネルが相手とあって、ゲーム開始を前にして、現地メディアも複雑な反応を示している。
レッズの情報を発信する、『FANSIDED BLOG RED MACHINE』では、ドジャースとのシリーズについて、「ダビデ対ゴリアテ」と同様の戦いであると主張。「挑戦者であるレッズにとって、ディフェンディングチャンピオンのドジャースを倒すのは容易な任務ではない」と訴えている。
その上で、ドジャース先発のスネルの後半戦の内容について同メディアは、「その投球は圧巻だった」と振り返る。まさにスネルの攻略こそ、レッズがシリーズを勝ち抜くためのポイントだと強調しながら、レッズ打撃陣のスタメン変更を求めており、今季、打線上位で存在感を放ったギャビン・ラックスの起用法に言及。「ラックスは古巣への雪辱に燃えているかもしれないが、今季は左投手相手に打率.179」などと、サウスポーとの相性の悪さを指摘。代わりに今夏加入のミゲル・アンドゥハーの出場を望んでおり、「この変更は迷う余地がない」と断じている。
他にも、「守備力よりも打撃力を優先」と見込み、サル・スチュワート、オースティン・ヘイズといった右打者の起用を提唱。同メディアは、「もしテリー・フランコーナ監督がこのプランに従えば、レッズはスネルにとって手強い打線を並べられる」などと見通している。
さらには、「ロサンゼルスのエースがわずかでも隙を見せれば、リードを奪ったまま終盤に持ち込むことが可能だ。ブルペンが弱点となっているドジャースに対して、初戦をもぎ取りシリーズの流れを掴むことができるかもしれない」と持論を並べた。
3試合制のワイルドカードシリーズ、実際にレッズはどんな戦いを挑むのか。秋に繰り広げられる短期決戦、やはり、初戦から見どころの多いゲームとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]