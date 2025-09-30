2025年10月1日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
予定通りいかない日。固執せず、新しい楽しみを見つけよう。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
苦手なことに直面しそう。親友に相談すれば解決策が得られるはず。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
他人のトラブルに深入りは禁物。自分の首を絞める結果に……。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
仕返しのチャンス到来。ただし軽いイタズラ程度にすること。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
あなたを慕う人物がたびたび登場。根気強く面倒を見てあげて。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
何をしてもうまくいかないかも。でも前向きな心を忘れないこと。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
インテリアにひと工夫すると◎。心が落ち着き運気もアップ！
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
将来の経済計画を考える吉日。保険や積み立ての検討を。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
たくさんのことを同時進行させれば、見事クリアできる運。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
反抗的な気持ちになりがち。でも目上の人に歯向かうのはNG。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
自信満々でも味方がいない日。今日は独力で頑張る覚悟を持って。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
今日は「いい・悪い」が両極端に。思い切りよく切り込もう！
