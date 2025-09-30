2025年9月を頑張った「やぎ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
18日以降、思考を司る水星や愛と美を司る金星が移動し、社会的な交流が増える中で、22日の新月＆日食をきっかけに、今後の計画や目標が定まってきたのではないでしょうか。23日以降は、さらに仕事や社会的な活動が入ってきたのでは。社会貢献意識も強まるので、ボランティアなどもよさそうな時期。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）9月1日に「逆行」中の土星が「環境や伝達」のエリアに戻ってきています。一般的に土星は、やぎ座さんの守護星で、1つのことを続ける力をもち、物事を現実化するよう助けてくれます。でも、「逆行」中は、身近な環境の中で孤独感を覚えることも。2〜18日にかけては努力が必要な場面も多そうですが、8日の満月＆月食では感情が揺さぶられ、孤独感を和らげたい気持ちも出てきたのでは。
10月のアドバイス10月7日の満月は「居場所」のエリアで起こり、居場所で何か問題があったとしても、この頃には落ち着きそう。この日からは仲間や友人を求める気持ちが強くなりそうです。14日以降は、さらに心配事も落ち着き、人気運が。21日の新月からは新たな活動をしてみるとよさそう。
