これからの気象情報です。

10月1日(水)は激しい雨が降り、大雨になるところもありそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆10月1日(水)の天気

・上越地方

早いところでは、朝から雨が降り出すでしょう。日中は激しい雷雨となり、大雨のところがありそうです。

最低気温は17℃前後、最高気温は22℃前後の予想です。



・中越地方

強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。昼前からは、カミナリを伴って激しい雨が降るところもありそうです。

ただ、雨のピークは夕方までで、夜は降り方が弱まる見込みです。



・長岡市と三条市周辺

日中いっぱいはまとまった雨雲がかかりますが、朝晩もにわか雨のところがあるでしょう。

最高気温は21～22℃の予想で、昼間でも空気がヒンヤリしそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡では昼過ぎにかけて、下越では夕方にかけて発達した雨雲がかかり激しい雷雨のところもあるでしょう。

大雨による土砂災害に注意・警戒をしてください。



・下越：村上市から聖籠町

日中は、バケツをひっくり返したような激しい雨の降るところがあるでしょう。

また、午後は発雷確率が高くなるため、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、下越と佐渡ではじめ1mの予想です。



◆週間予報

10月2日(木)は晴れ間が出ますが、にわか雨のところもあるでしょう。

10月3日(金)～5日(日)はカラっとした秋晴れが続き、日中は汗ばむくらいの気温になりそうです。



10月1日(水)は、雨で日中もあまり気温が上がりません。体を冷やさないように服装選びに注意をしてください。