みちょぱ、「地元の友達の結婚式」で“プリンセスすぎる”ドレス姿を披露「一瞬人魚に見えちゃいました」
モデルでタレントのみちょぱ（池田美優）さんは9月27日、自身のInstagramを更新。“プリンセスすぎる”ドレスショットを披露しました。
ファンからは、「可愛いくてお洒落で素敵です」「綺麗 人魚姫 素敵すぎる」「ちょっとプリンセスすぎる」「一瞬人魚に見えちゃいました」「スタイル良すぎ」「マーメイドすぎる めちゃくちゃ可愛い」と、絶賛の声が集まりました。
「マーメイドすぎる めちゃくちゃ可愛い」みちょぱさんは「地元の友達の結婚式 みんなで服の色決めてあたしはオレンジに」とつづり、9枚の写真を投稿。白とオレンジのグラデーションが美しいマーメイドドレス姿です。肩や首元が大胆に開き、膝元までボディラインがくっきり見えるデザインで、圧巻のスタイルが際立っています。
ヘルシーなチューブトップ姿も披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットをたびたび公開しているみちょぱさん。12日の投稿では「少し前に山梨の知り合いの果樹園でシャインマスカット狩りさせてもらいました」とつづり、チューブトップ姿も披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)