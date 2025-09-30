2025年9月を頑張った「いて座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
19日頃からは一時的に仕事にも余裕が生まれたはずですが、22日の「キャリアやライフワーク」のエリアの新月＆日食を過ぎると、さらに仕事に没入していく傾向が。仕事が心配で、常にメールをチェックするなどワーカホリック的にもなりがちな時期。時には電源をオフにして、心を鎮める時間を作って。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
いて座（11月23日〜12月21日生まれ）9月に入り、現実化を司る土星が「居場所」のエリアに戻りました。家庭や職場では古い問題が再浮上しているのでは。一方、9月2〜18日には思考を司る水星が「キャリアやライフワーク」のエリアに。この頃はやりとり、段取りが多く、非常に忙しかったことでしょう。この間、8日には「居場所」のエリアで満月＆月食が。家族の中で最後の問題、おそらく感情的なものがもち上がったかもしれません。
10月のアドバイス10月7日の満月は、「恋愛や創造、子ども」のエリアで起こります。追いたい目標が決まる中、この日には水星も1つ前のエリアに。9月22日以来の流れが加速。10月14日頃からムードが変わり、21日の新月を経て、新たなグループとのご縁も。ただ不安感も再び出てきそう。
