「白い巨塔」や「昼顔〜平日午後3時の恋人たち」などの名作ドラマを生み出してきた脚本家・井上由美子が、政界の裏で暗躍する者たちを苛烈に描き出したドラマ「フィクサー」シリーズ。2023年にSeason1から3まで立て続けにＷＯＷＯＷで放送され、"目の肥えた大人のためのドラマ"として多くの視聴者の心を掴んだ。

「フィクサー Season1」(C) 2023 WOWOW INC.

主演は唐沢寿明で、権力を持つ者たちを裏で手引し、あるいは罠にはめ、政界を動かしていく男・設楽拳一役を演じる。設楽はかつて金融会社を経営していたが、ある事件がきっかけで政界に深く関わるようになった。ここではSeason1における唐沢、また本作に出演している藤木直人と内田有紀の2人にスポットを当ててみたい。

■腹の底の見えない男・設楽拳一を演じた唐沢寿明の演技に引き込まれる！

物語の最初に、日本を揺るがす大きな事件が起こる。内閣総理大臣・殿村茂が乗った車が崖から転落、大破し、殿村は意識不明の重体となってしまうのだ。設楽はかつて、殿村の事務所で起きたスキャンダルを金でもみ消したことがあり、その繋がりから殿村を襲ったトラブルの真相究明、また、総理の座を狙って動き出した権力者たちを相手に立ち回ることになる。

設楽とはどんな人物なのか？物語の冒頭、設楽が刑務所から出所するシーンがある。サングラスを掛け、落ち着き払った設楽の面構えには、得体の知れない力と強固な意志が潜んでいるように思える。暴漢に襲われても不敵な笑みを浮かべる場面では、凄みを感じられる。それらのシーンからは、設楽という男が腹の底で何を考えているのかわからない人物という印象を受ける。そして本作では、それが絶大な効果を生んでいる。

例えば第1話、総理の首席秘書官を務める中埜弘輝(藤木)と会うシーンがあるが、設楽は事故直前に殿村と電話で話したことを中埜に伝える。「知りたいですか？」とからかうように言って、中埜の心の中を探るような目で見たり、中埜からの質問にはさらっと答えたりする。そんな様子を見せられると、設楽が何を考えているのか、何を狙ってそのような言動をするのかが気になって、一挙手一投足につい見入ってしまうのだ。

本作では、シーンのメインとなる人物をまず背後から写し、それから表情を見せる、という撮り方をしている場面が度々ある。設楽の背中が映し出された時には、彼がどんな表情で、どんなまなざしをしているのかが知りたくて、自然と画面に集中してしまう。視聴者をそこまで引き込む唐沢の演技と雰囲気作りは、さすがの力量といえるだろう。

■秘書官を演じた藤木直人、キャスター役の内田有紀の好演も必見

藤木は前述の通り、総理大臣の首席秘書官・中埜弘輝を演じている。殿村からの信頼も厚く、中埜は殿村に起きたトラブルの真相を設楽と共に探ろうとする。そんな中埜を演じる藤木の演技も秀逸で、心服している殿村が倒れた後、官房長官らが示し合わせて総理代行を立てると発表した時には、無念そうに唇を噛む。また、病を患っている妻とバラを見ながら語り合う時には、柔らかな笑みを浮かべる。

藤木が自然な雰囲気でそれらのシーンを演じているため、中埜という人物が殿村を心から支えていること、妻を大切にしていることがわかるし、彼が誠実でハートのある人物であるということが伝わってくる。

そして、もう1人注目したいのは、内田が演じている報道番組のキャスター・沢村玲子。彼女が最初に登場するのは、殿村の車が崖から転落したニュースを伝える時で、オンエア直前にテキパキとした様子で準備を進める姿などから、相当デキる人物であることが伝わってくる。沢村は設楽と面識があり、情報をやり取りしたり、暗い画廊のような場所で会うこともある。そういう時の沢村は、かすかに声がかすれていることなどもあり、何か"影"を背負っているような空気がある。

物語が進むと、沢村はまた違った表情を見せるように。病院で殿村の妻に「殿村先生は、立派な政治家です」と言った時の真っ直ぐなまなざし。昏睡状態の殿村にスマホのカメラを向けた時に、なぜか溢れる涙。沢村が背負う"影"は終盤に明らかになるのだが、その心情を徐々に明らかにしていく内田の演技は秀逸というほかない。沢村はシリーズを通して登場するので、Season1から注目してほしい。

殿村の乗った車が転落したのは事故か、事件か。また、殿村の後を継いで総理の座に座るのは誰か、設楽はキングメーカーになれるのか。強烈な印象を与える唐沢はもちろん、藤木や内田らの深みのある演技によって、よりコクのある物語となっている本作。"冤罪"がテーマのSeason2、"誘拐事件×都知事選"がテーマのSeason3も続けて一挙放送なので、この機会にシリーズを通してじっくりと楽しんでほしいドラマだ。

文＝堀慎二郎

放送情報【スカパー！】

連続ドラマW フィクサー Season1(全5話)

放送日時：2025年10月4日(土)9:00〜ほか

連続ドラマW フィクサー Season2(全5話)

放送日時：2025年10月4日(土)14:15〜ほか

連続ドラマW フィクサー Season2(全5話)

放送日時：2025年10月4日(土)19:15〜ほか

チャンネル：ＷＯＷＯＷプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ