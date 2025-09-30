JRAが馬券を発売する第104回凱旋門賞（フランスG1、10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）の第2回登録取消（取消料6000ユーロ＝約104万円）が30日、締め切られ、前日の第1回登録取消後と変わらず日本から参戦予定のアロヒアリイ（牡3＝田中博、父ドゥラメンテ）、クロワデュノール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）、ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智、父エピファネイア）を含む17頭が登録を継続した。

英オークス、愛オークス、ヨークシャーオークスと連勝中で、ブックメーカー各社が1番人気に設定しているミニーホーク（牝3＝愛A・オブライエン、父フランケル）は追加登録（登録料12万ユーロ＝約2080万円）で参戦する見込み。前走ヴェルメイユ賞で1番人気6着に敗れ、同じく凱旋門賞に未登録で同日パリロンシャンのオペラ賞（G1、芝2000メートル、牝馬限定）に登録済みの僚馬ワール（牝3、父ウートンバセット）はブックメーカー各社のオッズから名前が抜かれた。

1日に追加登録と出馬投票前の取消（取消料1万3000ユーロ＝約225万円）が締め切られ、出馬投票を経て出走馬が確定する。

登録を継続した17頭は以下の通り。

アヴァンチュール （牝4＝仏フェルラン）

アロヒアリイ （牡3＝田中博）

アローイーグル （牡4＝仏JC・ルジェ）

エストレンジ （牝4＝英オメーラ）

カルパナ （牝4＝英ボールディング）

キジサナ （牝5＝仏グラファール）

クアリフィカー （牡3＝仏ファーブル）

クロワデュノール （牡3＝斉藤崇）

ゲゾラ （牝3＝仏グラファール）

ジアヴェロット （牡6＝英ボッティ）

ソジー （牡4＝仏ファーブル）

ダリズ （牡3＝仏グラファール）

ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智）

ホタツェル （牡3＝愛ハリントン）

ホワイトバーチ （牡5＝愛マーフィー）

ルファール （牡3＝仏JC・ルジェ）

ロスアンゼルス （牡4＝愛A・オブライエン）