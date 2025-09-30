“500年以上の歴史”が一瞬で…豪雨で街のランドマークの橋が崩落する瞬間　修復めど立たず　トルコ

大雨により茶色く濁った川。

トルコの山間部で目撃されたのは、歴史的な橋が激しく打ち付ける流れに耐えきれず崩れ落ちる瞬間です。

前日から降り続いた大雨により、山沿いの道はあちらこちらで陥没し、道路も寸断。

ショベルカーのアームの先に乗っていたのは、小さな子供です。

救助に来た人に抱えられ、下を見ないように濁流を渡ります。

そして、大量の水は街中に架かる橋にも押し寄せていました。

石造りの橋は、建築様式や長きにわたり住民たちの生活を支えるなど、街のランドマークとなっていました。

そんな歴史的な橋に激しく打ち付ける濁流。

通りかかった人たちが心配そうに見ています。

すると次の瞬間、一瞬にして崩れ落ちてしまいました。

橋はどれくらいの歴史があったのでしょうか。

地元メディア記者は「少なくとも500年以上前に架けられた歴史的な橋」と話します。

500年以上前に架けられた橋が、わずか数秒で崩壊。

築き上げてきた長い歴史が災害によって一瞬にして終わってしまいました。

区長によりますと、橋の修復のめどは立っていないということですが、けが人がいなかったことが唯一の救いだと話しています。