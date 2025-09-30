北海道むかわ町の山林に男性の遺体を埋めたとして男２人が逮捕された事件で、新たに苫小牧市の３７歳の男が逮捕されました。



男は共犯者に穴を掘るよう依頼していたということです。



死体遺棄の疑いで逮捕された苫小牧市の会社員・岡崎勇貴容疑者３７歳。



岡崎容疑者は８月３日、すでに死体遺棄の疑いで逮捕・送検されている大上文彦容疑者と梅津悠希容疑者と共謀のうえ、むかわ町の山林に西村隆行さん５５歳の遺体を遺棄した疑いがもたれています。





（山本記者）「事件から２か月が経とうとしていたきのう午後、岡崎容疑者は自ら白石警察署に出頭しました」事件からおよそ２か月が経ち、なぜ出頭したのか。調べに対し岡崎容疑者はー「本当のことを話そうと思って来た」

死体遺棄の疑いで３人が逮捕された今回の事件。



警察はいずれの認否も明らかにしていませんが、被害者との関係性が少しずつ明らかになってきました。



ＳＴＶが入手した西村さんと勤務先とのやり取りです。



西村さんは事件前から大上容疑者とたびたびトラブルになり、けがをした姿も確認できます。



そして８月２日、西村さんは札幌市白石区の路上で大上容疑者に包丁で切りつけられ、けがをしました。



その後、車で連れ去られ行方不明になります。

西村さんが遺体となって見つかったのは、およそ７５キロ離れたむかわ町の山中です。



（山本記者）「梅津容疑者は現場にあったこちらの重機を使って穴を掘ったとみられています」



梅津容疑者は大上容疑者と現場で会い、その場にあった重機を所有者に無断で使って穴を掘ったとみられています。



この時の状況について梅津容疑者はー



「岡崎から連絡を受けて、穴を掘ってくれと頼まれた」

警察によりますと、梅津容疑者は新たに逮捕された岡崎容疑者と仕事上の知人関係にあったということです。



一方で、被害にあった西村さんについては「知らない人」と話しています。



西村さんと大上容疑者のトラブルが発端となったとみられる今回の事件。



警察は３人の役割や動機などについて調べるとともに、ほかに共犯者がいる可能性を含め捜査しています。