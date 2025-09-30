30日、金沢市内の小学校では、児童たちに理科への興味を持ってもらおうと出前授業が開かれました。

児童が動かすロボット。



ここには、たくさんの秘密が隠されていました。



30日に金沢大学附属小学校で開かれたのは…

電子部品大手の金沢村田製作所の出前授業。



登場したのは自転車に乗ったロボット「ムラタセイサク君」です。



ぴたりと倒れずに止まり、さらには障害物も検知し、10センチ前で止まります。

その秘密は、カメラの手振れ補正などに使われるジャイロセンサや、車の障害物検知に使われる超音波センサ。



さらには、タイヤの幅ギリギリの平均台もなんなくわたると…



「おお～」



児童たちは、ロボットを通して、電子部品の働きを知りました。

児童は：

「コントローラーをこうやって動かすやり方が独特でシュールでした。動き方が面白いロボットとか作っていきたい」

「速く回したら速くなったり、遅く回したら遅く走ったりするのが、とても面白かったです。スマホとかパソコンとかに今回、学んだものが入っているんだなって日々、実感していければなと思います」



また、電子部品を繋げて作るオルゴールづくりにもチャレンジ。

親：「難しかった？」

子：「説明があったから意外と簡単でした」

親：「日頃、自分で作ったりとかって、あんまり親から教えられないので、すごい詳しく教えていただいたので、よかったなと思います」



金沢村田製作所総務企画課・三谷 彩 さん：

「身近なものにどんな電子部品が使われているかや、どんなふうに動いているか、考えるきっかけになればいいなと」

村田製作所では、さらに新しい技術を投入した新型のロボットなども使って、今後も理科の楽しさを広めていきたいとしています。