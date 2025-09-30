小芝風花、涼しげノースリーブ姿披露「爽やか」「ヘルシーで素敵」
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の小芝風花が30日、自身のInstagramを更新。自然豊かな場所でのノースリーブ姿を公開した。
【写真】小芝風花、涼しげノースリーブ姿披露
小芝は、緑豊かな自然の中でベージュのノースリーブトップスとデニムを合わせた爽やかなカジュアルスタイルが際立つ姿を披露した。ピースサインをしながら明るい表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「爽やか」「ヘルシーで素敵」「癒される」「自然体」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小芝風花、涼しげノースリーブ姿披露
◆小芝風花、ノースリーブ姿披露
小芝は、緑豊かな自然の中でベージュのノースリーブトップスとデニムを合わせた爽やかなカジュアルスタイルが際立つ姿を披露した。ピースサインをしながら明るい表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「爽やか」「ヘルシーで素敵」「癒される」「自然体」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】