森絵梨佳、息子リクエストの春巻き弁当披露「愛情感じる」「食欲そそる」
【モデルプレス＝2025/09/30】モデルの森絵梨佳が9月30日、自身のInstagramのストーリーズを更新。小学生の息子のために作った手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】森絵梨佳、春巻きメインの息子リクエスト弁当披露
森は「おはようございます」と朝の挨拶とともに、息子のために作った弁当を公開。息子からリクエストされたという春巻きをメインに、レタスやきゅうり、トマトなどが木製の弁当箱に彩り豊かに詰められている。さらに森は家でされたくないこととして「遠くから呼ばれることと、ドライヤー中に話しかけられること」を挙げており、これらを同時にしてくる息子を無視している際の「なんで返事しないの！！」「ママ大きい声出したくないの」「いつも大きい声で怒ってるじゃん」という息子との微笑ましいやり取りを公開した。
この投稿に、ファンからは「愛情感じる」「食欲そそる」「野菜たっぷり」「真似したい」「美味しそう」「料理上手」といった声が上がっている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
