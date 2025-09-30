彼女にデート代をおごったら→彼女が帰りがけにしていた行動に10万いいね「いい嫁になるに違いない」【ママリ】

お金の問題は恋人でも夫婦でも難しい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、てぃも(@porsche_whiters)さんが投稿していた、妻と付き合いはじめたころのエピソードです。数日間一緒に遊び、その間にてぃもさんが支払ってくれた分をスマートな形で渡してくれたそう。てぃもさんもなかなか気付かなかったというその渡し方とは？

お金への考え方や価値観というのは人によって大きく違うもの。育った環境や経済状況などその時々によって変わっていくこともあり、恋人や夫婦でもケンカの原因になることがありますよね。お金を払ってもらうことは当たり前ではないのですが、ついつい期待してしまったり感謝の気持ちを忘れてしまったりと失敗してしまった経験を持つ方もいるのではないでしょうか。





てぃも(@porsche_whiters)さんが投稿していたのはまだ結婚する前、当時は恋人だった時の妻とのエピソード。さりげない心遣いにてぃもさんはあることを思ったそう。

©︎porsche_whiters

奥さんと付き合い初めの頃、家に遊びに来て帰った後に気づいたんだけど、こっそりお金置かれてたんだよね。

この時から、何となくこの人と結婚するんだろうなぁって思ってましたね

数日間一緒に遊び、その間にてぃもさんが支払ってくれた分をてぃもさんのお家にこっそりと残していったという妻。てぃもさんはこのお金に気付くまで3日ぐらいかかったそうですが、さり気ない心遣いが素敵ですよね。直接お金を渡すこともできたと思いますが受け取ってもらえない可能性もありますし、こっそりというところが控えめでいいなと思いました。てぃもさんがこの人と結婚するんだろうなと思った理由がわかります。



この投稿に「すげーいい人だ(*´ω｀*)結婚してからもいい嫁になるに違いない(*´ω｀*)」「なんと言うか粋な奥様ですね～！笑 いらん事言わない感じが良いです」といったコメントがついていました。感謝の気持ちを伝えるのはもちろん大事ですが、それを形にすることも大事ですよね。さりげない心遣いにてぃもさんはビビッとくるものがあったのでしょうし、結婚後もお互いを思い合う素敵なご夫婦なのだろうなとついつい想像してしまう素敵な投稿でしたね。

