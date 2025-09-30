一番、支えてほしい人なのに。切迫早産で入院中の妻に「疲れた」と愚痴る夫【ママリ】

入院している私への気遣いは…？

切迫早産で入院してもうすぐ1ヶ月。

夫は家に義両親を呼び、上の子2人の面倒を見たり家事を手伝ってもらったりして生活しているようです。

それでも毎日大変らしく、「今日も大変だった」「下の子が言うこと聞かなさすぎてやばい」と疲れたLINEをしてきます。

切迫になって入院になって、私のせいで迷惑をかけて申し訳ない気持ちで、毎日「ありがとう」「ごめんね」と返してます。

今まで家事も育児もほぼやらず、仕事して帰って寝てただけなので、そりゃ大変ですよね。私が入院したせいで、仕事に集中できなくなって入院費もかかるし申し訳ないと本当に思ってます。

でも、1ヶ月間一度も私のことを気にかけて言葉をかけてくれません。まぁ期待もしてないけど。

子どもたちに会いたいのに、土日も面会に連れてきてくれません。

連れてきてって言えば良いんだろうけど、言えません。

同じ部屋の人はちょこちょこ旦那さんが洗濯物持ってきてくれたり、お子さんが会いにきたりしていて。

私って何なんだろ～。

qa.mamari.jp

妊娠、出産にトラブルは付きものですよね。中には入院になるような大きなトラブルに見舞われることもあり、そうなるとなおさら夫の協力が不可欠になりますよね。この記事では、切迫早産のためすでに1か月入院しているという投稿者さんが夫に対してモヤモヤしているという投稿を紹介します。申し訳ないという気持ちを持ちつつも、「疲れる。大変だ。」としか言わず、投稿者さんのことを気遣うような言葉がないことに引っかかっているとのこと。また、子どもたちを連れて面会に来てくれないことにもモヤモヤとした気持ちがあるそう。

夫に仕事や子どもの世話が集中している状況は理解できるものの、投稿者さんも同じように大変です。どちらが大変かを比べるのではなく、前向きな言葉や小さな気遣いがあるだけで救われますよね。



入院から1か月の間、一度も気にかける言葉がなく、子どもを面会に連れてこなかったのはあまりにも寂しい対応に感じられます。これから家族が増えることを考えると、投稿者さんが素直な思いを伝えることが、より良い関係を築く第一歩になるのではないでしょうか。

大変アピールをする夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

うーん、その大変だって思うことをずっとママリさんがしてたわけですからね。義両親に協力してもらってるわけですし、ママリさんが切迫で大変な状況の中で疲れたアピールするご主人はどうかと思います。



私が入院したせい、なんて思わなくて良いんですよ。赤ちゃんを守れるのはママリさんだけです。 出典：

毎日お腹で赤ちゃん育ててほんとにお疲れ様です；；

切迫早産の入院きついですよね…… 2人目妊娠中ですが 2人とも切迫早産で入院しました





育児はもちろん大変ですし それをママリさんは毎日してた 切迫早産になったと思うので 疲れたラインより 気にかけるLINEが先なのかなと思ってしまいました；；



切迫早産は 私のせいなんじゃないですし お腹の中で赤ちゃん育ててるだけで ほんとに 凄いんですよ👶‪‪ 出典：

仕事や家事、育児は誰かに代わってもらうことができますが、おなかの中の赤ちゃんを育てられるのはママだけというのは忘れられがちですがとても大事なことですよね。上の子どもたちがいると家事も育児も休むことができず頑張りすぎてしまいますから、無理しないでという赤ちゃんからのメッセージだと思うこともできるのではないでしょうか。



これから家族がもう1人増えたら、今以上に大変になることは目に見えています。夫が家事や育児に関わるいい機会だと前向きに考え、どうか自分を責めずに思いを伝えられたらいいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）