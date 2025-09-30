韓国との出会いは“第二の人生”の始まりでした♡ Ray㋲のKガール代表【村瀬紗英】が語る「韓国愛」について

クールビューティーなRay㋲のKガール代表・村瀬紗英。ビジュアルもスタイルもいつだって完璧なのに、努力する姿はほとんど見せない。今回は、そんな謎めいたさえぴぃの「韓国との関係性」についてお届けします。今では、地元・大阪に帰る感覚でふらっと行ける“第二の故郷”のような存在だと語る韓国についてたっぷりと深掘りしました♡

一見クール、でも話すとコテコテの関西弁。ビジュアルもスタイルもいつだって完璧なのに、努力する姿はほとんど見せない。そんな謎めいたさえぴぃの美貌の裏側は知れば知るほどクセになるはず♡

私と韓国のカンケイ

「NMB48時代は甘めでガーリーなファッションやメイクが好きだった私。

でも、韓国の『PRODUCE 48』というオーディション番組に参加して、初めて強めのガールクラッシュなメイクをしてもらったとき、想像以上の反響をいただいて。

「自分にはこれがハマってるんだ」って新しい自分に出会えた感覚がありました。

そこから雑誌や番組の韓国特集に呼んでいただく機会が増えて、「韓国＝私」みたいな自分のキャラづけが自然とできていったんです。

まさに、韓国との出会いは第二の人生の始まりでした。今では、韓国語も話せるようになって、韓国人の友だちもできました。

関西人だからか韓国人のちょっとサバっとした性格も居心地がよくて。韓国はもう、大阪に帰る感覚でふらっと行ける“第二の故郷”です」