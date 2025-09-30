韓国との出会いは“第二の人生”の始まりでした♡ Ray㋲のKガール代表【村瀬紗英】が語る「韓国愛」について
クールビューティーなRay㋲のKガール代表・村瀬紗英。ビジュアルもスタイルもいつだって完璧なのに、努力する姿はほとんど見せない。今回は、そんな謎めいたさえぴぃの「韓国との関係性」についてお届けします。今では、地元・大阪に帰る感覚でふらっと行ける“第二の故郷”のような存在だと語る韓国についてたっぷりと深掘りしました♡
ミステリアスな村瀬紗英
クールビューティーなRay㋲のKガール代表♡
一見クール、でも話すとコテコテの関西弁。ビジュアルもスタイルもいつだって完璧なのに、努力する姿はほとんど見せない。そんな謎めいたさえぴぃの美貌の裏側は知れば知るほどクセになるはず♡
私と韓国のカンケイ
「NMB48時代は甘めでガーリーなファッションやメイクが好きだった私。
でも、韓国の『PRODUCE 48』というオーディション番組に参加して、初めて強めのガールクラッシュなメイクをしてもらったとき、想像以上の反響をいただいて。
「自分にはこれがハマってるんだ」って新しい自分に出会えた感覚がありました。
そこから雑誌や番組の韓国特集に呼んでいただく機会が増えて、「韓国＝私」みたいな自分のキャラづけが自然とできていったんです。
まさに、韓国との出会いは第二の人生の始まりでした。今では、韓国語も話せるようになって、韓国人の友だちもできました。
関西人だからか韓国人のちょっとサバっとした性格も居心地がよくて。韓国はもう、大阪に帰る感覚でふらっと行ける“第二の故郷”です」
頭のなかは、韓国でいっぱいでした♡
Check! 2ヵ月に1回は渡韓がマスト
「美容のために行ったり現地の友だちに会いに行ったり。日本の友だちと行くときもあるけど、ひとりでふらっと行くことのほうが多いかも」
Check! 日常会話ならしゃべれます♡
「最初は完全に独学で習得しました！最近は、現地で取材する仕事が増えたので、週2くらいでレッスンにも通い始めました」
Check! WEB連載「#Daily Korea」で、さえ的韓国情報をお届け！
「韓国の情報サイト「JIGEUM（チゲム）」でWEB連載を担当しています♡ 私視点での韓国のおすすめ情報をお届けしているので、ぜひチェックしてね！」
Check! 私服もしゃれ〜なKムード
「基本黒が多めだけど、少しガーリー要素も入れるのが私のスタイル。ロールモデルのBLACKPINKのJENNIEちゃんを参考にしてる！」
トレンドのKブランドは常にチェックするミーハーガール
Atelier Nain
「私が一番大好きなブランド！キレイめな韓国美人になれる上品なアイテムが多いの。高見えするしっかりした生地感が好き」
Rest＆Recreation
「とにかくアイキャッチーな“RR”ロゴが可愛い♡ K-POPアイドルもよく着用しているブランドだよ〜！」
ATiiSSU
「今韓国で大人気の帽子ブランド。現地のインフルエンサーみんな持ってない？ってくらいSNSで見かけて渡韓したときに即購入」
村瀬紗英
むらせ・さえ●1997年3月30日生まれ、大阪府出身。A型。アイドルグループNMB48の元メンバー。
2018年には韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し一躍話題に。Ray㋲屈指の韓国マニア。
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 草野咲来