◆パ・リーグ ロッテ―楽天（３０日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテ・美馬学投手が３０日、本拠のＺＯＺＯで古巣・楽天を相手に引退試合に臨んだ。

右打席に立った浅村との１打席勝負。初球、１４０キロの直球でストライクを取ると、２球目は１３９キロの直球で空振りを奪って追い込んだ。抜け球となった３球目を投げた後、マウンドで顔をしかめて痛そうな表情。４、５球目も抜け球でボールとなり、フルカウントからの６球目、１２３キロの直球も抜け球となったが、浅村から空振り三振を奪った。

降板後は「３球目に肘が...。本当に最後までやり切れたのかなと思います。本当に『アサ（浅村）、ごめん』って感じです。『本当に本当にごめん』って感じです。でも自分としては本当に投げられなくなるまでやれたかなと思います」と６度手術した右肘に異変が生じたことを明かした上で、抜けた球を空振りした浅村に謝罪した。

◆美馬 学（みま・まなぶ）１９８６年９月１９日、茨城県生まれ。３９歳。藤代から中大、東京ガスを経て１０年ドラフト２位で楽天入り。１３年の巨人との日本シリーズでは２勝を挙げて日本一に貢献し、ＭＶＰを獲得。１９年オフ、ＦＡでロッテに移籍した。１６９センチ、７５キロ。右投左打。