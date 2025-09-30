「もう大丈夫」ようやく見ることができた、放置子の本当の笑顔｜“お兄ちゃん”は放置子【ママリ】

春香たちの家の近所に引っ越してきた6歳の男の子・健也君。いつも一人いる姿は、春香の胸に小さな波紋を広げました。春香の息子、陽太は彼に懐いており、よく遊んだりしています。しかし、健也君は徐々に、私たちの注意を引こうとするような、困った行動を繰り返すように。彼の寂しそうな眼差しと同情、そして春香たちの日常が脅かされることへの苛立ち。複雑な感情が渦巻く中、春香はある行動に出ることにしました。『“お兄ちゃん”は放置子』をごらんください。

学校が動いてから、健也君は母親と手をつないで歩く姿や、両親そろって外出する姿が見られるようになりました。そしてある日、健也君の決定的な変化を見かけ、春香は安心感に包まれます。

その後の変化に驚く

健也君が通う小学校から、健也君親子と面談をすると連絡を受けてしばらくすると、健也君が外で1人でいる姿を見かけなくなりました。いつもの定位置だった道路の角にも、彼の姿はありません。もしかして、学校からの面談がきっかけで変化があったのだろうかと感じました。



「良い方向に行けたならいいけれど…」



健也君の姿を確認していないだけに、期待半分・不安半分の気持ちでした。



ある日の夕方、私が陽太と家の前で遊んでいると、遠くからこちらに向かってくる親子の姿が見えました。よく見ると、健也君がお母さんと手をつないで、話しながら歩いてくるではありませんか。手には、買い物袋が提げられています。

放置子の笑顔

「こんにちは」



声をかけてみると、健也君のお母さんは、少し笑顔を浮かべて会釈してくれました。そして、控えめな声でこう言ってくれました。



「すみません、うちの子がいろいろとご迷惑をおかけしていたようで…」



健也君のお母さんは、健也君から1人で過ごしていた時のことを聞き、私たちの家に勝手に来たことなどを耳にして謝罪しなければと思っていたといいます。お母さんは下の子の妊娠中から精神的に不安定になっていたそうです。しかもその時期にお父さんが長期出張になってワンオペが長く続き、ふさぎ込んでしまっていたそう。出産後は定期的に行政のサポートを受けていて、少しずつ回復して外に出られているといいます。



学校側が区の相談員やカウンセラーにつないでくれたそうで、今は健也君の話もよく聞けるようになり、一緒の時間をゆっくり楽しめるようになってきたと、静かに話してくれました。横にいる健也君の表情を見れば、今は安定していることがよくわかりました。



健也君の場合、放置されていたのは一時的な状況だったようで安心しました。



「お母さんと、仲良しなんだね」



私が声をかけると、彼は照れたように笑って、お母さんの後ろに隠れてしまいました。そのかわいらしい姿に、私は思わず笑ってしまいました。



そしてまた別の日。家族で車に乗って出かけようとすると、ちょうど健也君も家族で出かけるところでした。彼の家の駐車場に、お父さんもお母さんもそろって立っています。



健也君は、私たちが車に乗り込もうとしているのに気づくと、一目散に陽太に向かって駆け寄ってきました。

もう大丈夫

「陽太、陽太！」

「どうしたの、健也君」



陽太が不思議そうな顔で聞くと、健也君は息を弾ませながら、最高の笑顔で言いました。



「これからね！僕の誕生日プレゼントを買いに行くんだ！」



陽太は「わあ、よかったね！」と自分のことのように喜んで、健也君と手を繋いでぴょんぴょん跳ねています。健也君は、今にも飛び跳ねてしまいそうなほどうれしそうで、その目はキラキラと輝いていました。



その光景を、夫と二人、車の中から見守っていました。夫と私は思わず目を合わせて、静かに微笑みました。よかった、きっと今、健也君はもう寂しくない。彼の純粋な笑顔は、私たちの心に温かい光を灯してくれました。

あとがき：「笑顔が教えてくれる答え」

健也君の心に温かい光が灯った瞬間、春香さんが安心した気持ちが伝わってくるエピソードでした。このお話から、1人では解決できない問題も、勇気を出して事情を話せる相手とつながることで、よい未来へと変わることがわかりました。



地域の子どもについて気になることがあるときは、学校や行政に相談するのも一つの手ですね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）