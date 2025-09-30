フレグランス♡LabSolue新作「315 PALO SANTO」が登場

イタリア発のラグジュアリーフレグランスブランド「LabSolue」より、新作オーデパルファム「315 PALO SANTO」が登場♡南米で“聖なる木”として親しまれるパロサントをメインに、サンダルウッドやアミリス、インセンスを重ねた深みのある香りです。120mL 33,000円／20mL 9,900円（税込）で、10月15日から伊勢丹新宿メンズ館にて先行販売、全国発売は10月29日です♪

スピリチュアルで深みある香りの秘密

「315 PALO SANTO」はパロサントの温かく奥行きのある香りを中心に、サンダルウッド、アミリス、インセンスを重ねた独自のブレンド。

調香師ピエール・ゲロスが現代的な深みを加え、着ける人が内面と向き合える香りを創造しました。120mL 33,000円、20mL 9,900円（税込）で展開し、身近にラグジュアリーな体験を添えます♡

ドルチェ＆ガッバーナ新作フレグランス♡マイ ディヴォーション インテンス

LabSolueの香水ホテルで体験する贅沢

ミラノ郊外にある香水ホテル「Magna Pars」では、68室それぞれにLabSolueの香りを演出。

香りに合わせて作り込まれた部屋のデザインや雰囲気と共に、五感でラグジュアリーを体感できます。

10月15日～21日には伊勢丹新宿メンズ館にて先行販売・体験ブースも設置され、購入者特典として香水サンプル（1.5mL）もプレゼント♪

日常に取り入れるLabSolueのラグジュアリー体験

「315 PALO SANTO」をはじめとするLabSolueのフレグランスは、深みある香りで日常に特別感をプラス。

120mL 33,000円、携帯しやすい20mL 9,900円（税込）で、10月15日から先行販売、全国発売は10月29日です♡

香りを通じて五感で楽しむラグジュアリー体験をぜひ日常に取り入れてみてください♪