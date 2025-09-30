モデルの橘和奈さんが30日発売の雑誌『サイゾー』の表紙・巻頭グラビアに登場しました。サイゾーのグラビアは今回で3度目。3度目の登場にして、ついにカバーを飾ることとなりました。



【写真】170センチの長身とB88の迫力バストが武器の橘和奈さん

今回のグラビアは「RED」をテーマに、多彩な衣装を着用。けん玉やエビのオブジェといった小物を用いて、テーマ性を強調した撮影となっています。これに合わせて橘さんとサイゾーによるコラボプロジェクトも実施。定番のお渡し会イベントのほか、居酒屋オフ会なども開催する予定です。さらに⽔⾯下では、あの超⼤物との YouTube 企画も進⾏中です。



【橘和奈さんプロフィル】

たちばな・あいな 1999 年2⽉22⽇、福島県南相⾺市⽣まれ。⼤⼿航空会社の元 CA で、抜群のビジュアルを武器に 2023年4⽉に「FRIDAY」（講談社）のグラビア企画でデビュー。週刊誌などのグラビアページを彩りながら、舞台作品や YouTube バラエティへの出演でも話題を集め、現在はラジオやイベント MC でも活躍中。