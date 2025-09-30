【義実家は運動会ダメ？】最後の運動会の可能性「孫を独り占めしてほしいの」＜第5話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第5話 分かってくれないなんて
【編集部コメント】
なるほど。エリさんは病気のお母さんが「もう二度と運動会を見られないかもしれない」と思っているのですね。アオトくんの成長をしっかり見届けてもらいたくて、義両親に遠慮してほしいと言っていたのですね。けれどそれは本当にお母さんが望んでいることなのでしょうか……？ 義両親の存在が邪魔だと言っているようで、ちょっと気の毒にも感じてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
