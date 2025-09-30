¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬¿Î²¦Î©¤Á¡ª¾¾Ìî²È¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡©¥«¥®¤ò°®¤ë¥¦¥µ¥®¤ÈÆæ¤ÎÃË¡Ä¡Ò10·î1ÆüÊüÁ÷¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
Éã¡¦»ÊÇ·²ð¤Ï°ìµ¤¤Ë¾¦Çä¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï10·î1Æü¡¢Âè1½µ¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥¦¥é¥á¥·¡£¡×¤ÎÂè3²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Éð»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤«¤éÆ¯¤«¤º¤Ë¤¤¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¡¦¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤È¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÅÜ¤ë¤¬¡¢¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿»ÊÇ·²ð¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡¡»ÊÇ·²ð¤Î¾¦Çä¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿©Âî¤âÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´î¤Ö¥È¥¤Î¤¿¤á¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï°ìµ¤¤Ë¾¦Çä¤ò¹¤²¤è¤¦¤È·×²è¤¹¤ë¡£ ¡¡
¡¡Âè2²ó¤ÎºÇ¸å¤Ë»ÊÇ·²ð¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿Ææ¤ÎÃË¤È¥¦¥µ¥®¤¬Å¸³«¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÇÛÌò¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂôÎ¼¡¢¥È¥¤ÎÉã¡¦¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥È¥¤Î¿ÆÀÌ¡¦±«À¶¿åÐü¤òÄé¿¿°ì¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¥¿¥¨¤òËÌÀî·Ê»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¿¨¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¡Ê10·î1Æü¤«¤é¤ÏNHK ONE¡Ë¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£