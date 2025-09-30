¡Ö¤³¤ê¤ã¤¹¤²¤§¡Ä¡×173¥»¥ó¥Á9Æ¬¿È¤ÎÆðÂÎ¥â¥Ç¥ëà±Ô³Ñ¿åÃåá¤Ç¤µ¤é¤Ë¡Ä¡ÖÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¡¢¤Û¤ÜµÓ¡×
ÆÃµ»¤Ï¡ÖY»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¡¡¡Ö9Æ¬¿ÈÆðÂÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÁêÂôºÚ¡¹»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö173cm 9Æ¬¿È ÆðÂÎ¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿!!¡¡µÓÄ¹¤¯¤ß¤¨¤ë!!¡¡´ò¤·¤¤!!¡×¤ÈÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¤ÇµÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¼¤¯±Ô³Ñ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿åÃå¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢ÁêÂô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä³Î¼Â¤ËÄ¹¤¤‼︎¡×¡Ö¤¹¤´¡¢¤Û¤ÜµÓ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Í¤§¤¾¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¤¹¤²¤§¡Ä¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë!!¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢Æ¬¿È¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÁêÂô¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2023Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤òÂ´¶È¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ÖN¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï¿ÈÄ¹¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆÃµ»¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨Ž¤Y»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£