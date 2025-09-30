6年前のリベンジだ！ 2019年女子プロ日本一決定戦で大失速 吉本ひかるは「経験を生かしたい」
＜日本女子オープン 事前情報◇30日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞苦い思い出はたくさんある。「“あれ”とかですよね。でも、いい思い出のほうが強く残っています」。プロアマ大会で18ホールを回った吉本ひかるは、笑顔で時間を6年前に巻き戻した。
≪写真≫ウッドは簡単だ！ 名手・吉本ひかるがコツを伝授
今回と同じコースで開催された2019年「日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯」。プロ3年目だった吉本は、優勝した畑岡奈紗を3打差の2位から追った最終日に「80」を打った。左ドッグレッグの7番パー5は2打目をガケ下に落とすOBで、+4の「9」。集中力はプツンと切れた。後半は4ボギーを喫して8オーバー。バーディは一つも奪えず、「80」の大たたきで、23位の終戦だった。「確かにいろいろあったけど、初めてメジャーを最終日最終組で回れたし、すごくいい思い出です。最終日は（畑岡）奈紗ちゃんが抜けていたし、緊張していたわけじゃないんですよ。でも、やっぱり一番はホールインワンですね」2日目の17番パー3。6番アイアンでのティショットは直接カップに飛び込んだ。ツアーでは2度目のホールインワンを“ダンク”で達成し、賞金200万円を獲得。「ホント、びっくりしました」という驚弾が一番の思い出だ。あれから6年。23年「明治安田レディス」ではツアー初優勝を果たした。2季連続のシード選手として臨む今季はトップ10入りが一度もなく、メルセデス・ランキングは112位と低迷しているが、「調子は決して悪くはないと思っている。パットがもう少ししっくりくるように修正したい」と話し、「でも、やっぱりここかな…。気持ちの問題ですね」とポンポンと胸をたたいた。「昔は良くも悪くも経験がないから、とりあえずやるって感じだった。そこから、いろんな経験をすると、分かってくる。分かってくると、いろいろ考えてて怖さも出る。経験が邪魔をするんです。分かったうえで、いかにシンプルにやれるかが大事だと思う」今週のテーマは「シンプル」。だが、それが最も難しい。「昔と同じ気持ちでやるのは無理だけど、あのころのようにシンプルにいきたい。これまでの経験を生かさないと。あとは完璧を求めないことかな。ミスが出ても、心の許容範囲を広げたい」。今大会がツアー237試合目。プロ9年目の26歳が、原点回帰で6年前のリベンジを目指す。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子OP 初日の組み合わせ
シード争いが熱い！ メルセデス・ランキング
吉本ひかる プロフィール＆成績
クワドラプルボギーで消えた夢 吉本ひかるは涙止まらず「もっと練習しないと」
渋野日向子ら出場！ 米女子ツアー組み合わせ
≪写真≫ウッドは簡単だ！ 名手・吉本ひかるがコツを伝授
今回と同じコースで開催された2019年「日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯」。プロ3年目だった吉本は、優勝した畑岡奈紗を3打差の2位から追った最終日に「80」を打った。左ドッグレッグの7番パー5は2打目をガケ下に落とすOBで、+4の「9」。集中力はプツンと切れた。後半は4ボギーを喫して8オーバー。バーディは一つも奪えず、「80」の大たたきで、23位の終戦だった。「確かにいろいろあったけど、初めてメジャーを最終日最終組で回れたし、すごくいい思い出です。最終日は（畑岡）奈紗ちゃんが抜けていたし、緊張していたわけじゃないんですよ。でも、やっぱり一番はホールインワンですね」2日目の17番パー3。6番アイアンでのティショットは直接カップに飛び込んだ。ツアーでは2度目のホールインワンを“ダンク”で達成し、賞金200万円を獲得。「ホント、びっくりしました」という驚弾が一番の思い出だ。あれから6年。23年「明治安田レディス」ではツアー初優勝を果たした。2季連続のシード選手として臨む今季はトップ10入りが一度もなく、メルセデス・ランキングは112位と低迷しているが、「調子は決して悪くはないと思っている。パットがもう少ししっくりくるように修正したい」と話し、「でも、やっぱりここかな…。気持ちの問題ですね」とポンポンと胸をたたいた。「昔は良くも悪くも経験がないから、とりあえずやるって感じだった。そこから、いろんな経験をすると、分かってくる。分かってくると、いろいろ考えてて怖さも出る。経験が邪魔をするんです。分かったうえで、いかにシンプルにやれるかが大事だと思う」今週のテーマは「シンプル」。だが、それが最も難しい。「昔と同じ気持ちでやるのは無理だけど、あのころのようにシンプルにいきたい。これまでの経験を生かさないと。あとは完璧を求めないことかな。ミスが出ても、心の許容範囲を広げたい」。今大会がツアー237試合目。プロ9年目の26歳が、原点回帰で6年前のリベンジを目指す。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子OP 初日の組み合わせ
シード争いが熱い！ メルセデス・ランキング
吉本ひかる プロフィール＆成績
クワドラプルボギーで消えた夢 吉本ひかるは涙止まらず「もっと練習しないと」
渋野日向子ら出場！ 米女子ツアー組み合わせ