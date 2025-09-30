葉月つばさ、艶やかな新作グラビア公開 シャワー＆タオル姿も収録「パーティのあとは……」
グラビアアイドル・葉月つばさの最新デジタル写真集『SPA!デジタル写真集 葉月つばさ「パーティのあとは……」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。
【写真】ランジェリー姿で美ボディを魅せる葉月つばさ
葉月は1998年、青森県生まれ。グラビア活動に加え、コラム執筆やイラスト制作も行うなど、マルチクリエイターとしての顔も持つ異色の存在だ。
今回の写真集は、自宅でのパーティが終わったあとの二人きりの時間をテーマに撮影。童顔からは想像できない大胆な表情や振る舞いが収められている。公開されたカットでは、パーティの余韻に包まれた距離感から始まり、徐々に近づく視線と仕草が高揚感を生み出す構成に。部屋着からのぞく素肌、さらに着衣を脱ぎ柔らかな肌があらわになる瞬間が切り取られている。
また、シャワーシーンやタオル姿といったプライベート感あふれるカットも収録されており、これまでにない一面を堪能できる仕上がりとなっている。
