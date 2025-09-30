【ワシントン＝阿部真司、池田慶太】米国のトランプ大統領とイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２９日、ホワイトハウスで会談した。

両氏は人質の解放やイスラエル軍の段階的撤退、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する国際機関の創設などを柱とする２０項目の和平計画に合意した。イスラム主義組織ハマスの回答が焦点となる。

トランプ氏は会談後の共同記者会見で、米国が提案した計画に同意したネタニヤフ氏に謝意を示し、ハマスに対し「我々が示した条件を受け入れる時だ」と迫った。拒否した場合、ハマス壊滅を目指すイスラエルに「全面的な支持」を与えると警告した。

ネタニヤフ氏は「全ての人質を取り戻し、ハマスを解体する我々の目標を達成できるこの計画を支持する」と述べた。両首脳は質問を受け付けず、記者会見を打ち切った。トランプ氏は３０日、ハマスの回答期限の猶予は「３、４日」だとホワイトハウスで記者団に語った。

米政府が公表した計画案によると、イスラエルとハマスは計画に合意すれば戦闘を直ちに終結させる。イスラエルが合意を公式に承認後７２時間以内に、ハマスは死者を含む人質全員を解放。平和共存を約束するハマスの戦闘員に恩赦を与え、望めば出国も認める。

戦後のガザ統治に関しては「ハマスはいかなる形でも役割を果たさない」と明記した。公共サービスの提供は、パレスチナ人の官僚らによる「委員会」が暫定的に担い、関係国首脳らで構成する国際機関が監督する。国際機関トップにはトランプ氏が就き、トニー・ブレア元英首相らが加わる。

治安維持では米国やアラブ諸国などが「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」を創設し、パレスチナの警察部隊の訓練や支援に当たる。

ガザ住民に強制退去を求めないことも盛り込んだ。トランプ氏は、ガザ住民を近隣国に強制移住させ、リゾート地に再開発する案を提唱していたが、一部を撤回・修正した。

イスラエルはガザを「占領も併合もしない」と明示した。ただ、パレスチナ国家樹立は「パレスチナの人々の願望」として、曖昧な表現にとどめた。

米イスラエル首脳の対面会談は７月以来で、第２次トランプ政権で４回目。