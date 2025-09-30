26¡Á27Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤Ç¸ø¼°Àï¤Ø¡¡¥Ð¥ì¡¼¤ÎSV¥ê¡¼¥°
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤ÎÂç²ÏÀµÌÀ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï30Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢2026¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¿¥¤¤Ç¸ø¼°Àï¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤Ç¡¢ÆüÄø¤ä»²²Ã¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å·è¤á¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡30Æü¤Ë¤Ï¼Ò°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢SV¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿24¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·è»»¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£·Ð¾ï¼ý±×¤Ï36²¯±ß¤ËÇ÷¤ê¡¢V¥ê¡¼¥°ºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó26²¯±ßÁý¡£Íø±×¤ÏÌó3700Ëü±ß¤«¤éÌó3²¯9800Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤¿¡£