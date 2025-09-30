ドジャースのロバーツ監督がポストシーズン初戦を前に、インタビューに応じました。

第2戦に山本由伸投手が先発することを明言した上で、大谷翔平選手が第3戦に先発する可能性を示唆。さらに佐々木朗希投手の登板についても触れました。

メジャー1年目となる佐々木投手は、10試合の登板で、1勝1敗、防御率4.46の成績。5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りし、9月にリリーフに配置転換でメジャー復帰。27日のマリナーズ戦では、カル・ローリー選手に3球連続のスプリットで空振り三振を奪うなど、2試合のリリーフ登板で無失点投球をみせていました。

ロバーツ監督は「彼はロースターに入る予定です」と話し、「以前にも重要な試合で良い投球をしている。どの役割になるかはわからないが、間違いなく信頼できる。今年前半の彼の投球とは大きく異なっていた」と直近の投球に太鼓判を押しました。

ドジャースは日本時間1日からのワイルドカードシリーズで本拠地にレッズを迎え、負けられない戦いへ。2戦先に勝った方が5日からのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズに進みます。