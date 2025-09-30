¾®Àô¿Ø±Ä¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¡¢¿ÈÆâ¤«¤é¤âÈãÈ½¡¡ÀõÈø´Ä¶Áê¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß¿½¤·Æþ¤ì¤Ø
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®Æ°²è¤Ø¤Î¾Î»¿¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¿Ø±ÄÆâ¤«¤é¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡£ÀõÈø·Ä°ìÏº´Ä¶Áê¡Ê»²±¡¿ÀÆàÀîÁªµó¶è¡Ë¤Ï£³£°Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¡¢¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐËÜÉô¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹ÆÍ×ÀÁ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¸õÊä¤Ø¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê½°±¡£±£·¶è¡Ë¤¬¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ëÍ×ÀÁ¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¿Ø±Ä¤Î¡ÖÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉ¡×ÈÉÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÀõÈø»á¤Ï¡¢¡ÖÁªµó¤Ï¸øÊ¿¸øÀµ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¾®Àô»á¤ÎÁªÂÐ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀõÈø»á¤Ï¾®Àô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐÉûËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
