陸上長距離のＭ＆Ａベストパートナーズの神野大地・選手兼監督（３２）が３０日、今季は監督に専任し、来年１月１日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、７区間１００キロ）初出場を目指す考えを明かした。神野選手兼監督は６月２６日に自身のＳＮＳで、ジストニアの手術を受けたことを公表した。ジストニアは神経系の障害による筋収縮にかかわる運動障害など疾患。「まだ、走りの感覚は良くありません。選手として諦めたわけではありませんが、今季は自分の役割として監督業に専念してチームがニューイヤー駅伝に初出場できるように頑張ります」と前向きに話した。

青学大時代に箱根駅伝５区で活躍した「３代目・山の神」は今季から実業団の新チームＭＡＢＰで選手兼監督として本格始動した。プロ野球やＪリーグのように愛称をつくり、チーム名を「ＭＡＢＰマーヴェリック」とするなど新たな取り組みにチャレンジしている。マーヴェリックは「異端者」や「型破り」の意味を持つ。「ニューイヤー駅伝に１年で出場、５年で入賞、１０年で優勝が目標です」とまさに「型破り」な挑戦を宣言している。

今季の最大のターゲットは、ニューイヤー駅伝の予選を兼ねた東日本実業団駅伝（１１月３日、７区間７６・４キロ）。今季のＭＡＢＰの陣容は、日本人選手が神野選手兼監督を含めて８人、外国人が２人。東日本実業団駅伝、ニューイヤー駅伝ともに外国人選手は走ることができるインターナショナル区間は１区間。神野選手兼監督が戦線離脱しているため日本人選手は７人中６人、外国人選手は２人中１人が万全な体調で出走する必要がある。「今、僕以外に故障者はいなく、全員好調です。今後、故障者を出すことなく、万全な体調で東日本実業団駅伝のスタートラインに立ってもらいます」と神野選手兼監督は、すっかり「監督の顔」になって話した。

前日（２９日）まで長野・菅平高原で合宿を行い、この日は東京・渋谷区で行われた持久系ジェル「ワラビート」の新発売発表会に出席した。「これまでの持久系ジェルとは全く違います。想像を超えるうまさです。思わず『うまッ！』と声が出るくらいです」と神野選手兼監督は笑顔でアピール。その後、市民ランナーと代々木公園で軽いジョギングを楽しんだ。「競技復帰は未定ですが、これからも走り続けていきます」と前向きに語った。