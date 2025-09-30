３０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と２人で複数回ラブホテルで面会していた問題で、前橋市が２５日付の人事異動で当該職員と見られる職員を課長職から降格処分したことが明らかになったことを報じた。

番組では、小川市長が１０月２日に市議への再説明を行う意向であることも報じたが、この件についてコメンテーターで出演するテレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏は「ただ、囲み（取材）はスルーしたりして…。弁護士の方でいらっしゃるので、どこまで言っていいかは分かってらっしゃるはずなので、発言なしはちょっと難しい。ただ男女関係を仮に認定したとしたら、自分で。そうしたら訴えられる可能性もあるわけですから、そこまで言えないというのは明らかではないかという気もします」とコメント。

「あと、倫理問題ですので、不倫があったとしたら。後は公用車の使用、または勤務中、こういうことがあったのかということが問われていて、それ以外は今の段階では辞任はあっても解職はできないと思うんですよ」と続けた。

さらに、今回の件について「野党は野党で当然、騒動を拡大したいんですよ。だけど、一般市民がモラル的には良く思っていなくても市長としては結構、支持されてきたわけですから。しかも順調にやってるようですので、どこまで許せるかは難しいんです」と私見を述べると「だからこそ小川市長が素早く何らかの対応をした方がいいと思うんですよ。伊東市みたいになってしまいますからね」と提言した。

続けて１０月２日の再説明についても「木曜日に設定したというのは今週の週刊誌の続報も多少、気にしている可能性がありますよね。これだけ話題になってますからね」と話していた。