30日早く、美郷町役場から1キロ余りの雑木林で3頭のクマが目撃され、約4時間、木の上にとどまり続けました。親グマとみられる1頭は捕獲され、ほか2頭は立ち去りましたが、町では、外出の際に細心の注意を払うよう呼びかけています。



クマがとどまったのは美郷町本堂城回の雑木林です。



警察などによりますと30日午前6時すぎ、付近を巡回していた町役場の職員が木の上に1頭、近くのやぶに2頭のクマがいるのを見つけました。





親グマと2頭の子グマとみられ、その後、3頭とも木の上に約4時間とどまり続けました。地元の猟友会も出動して捕獲用のおりが2基設置されましたが、午前10時半ごろに3頭とも木から下りました。「現場で発砲音と思われる音が響きました猟友会の動きがあわただしくなってきました」警察などによりますと午前11時ごろ、雑木林から東に2キロほど離れた美郷町浪花の一丈木公園付近で、親グマとみられる体長約1メートルのクマ1頭が捕獲されました。その後子グマとみられる2頭は山の方向に立ち去りました。ただクマの目撃が多数寄せられていることから、美郷町は、外出の際に細心の注意を払うよう町民に呼びかけています。29日午後8時20分ごろには、近くの県道でクマと救急車が接触する事故が起きていました。消防などによりますと、救急搬送を終えて消防署に戻っていたところ、道路に2頭のクマがいて、そのうち体長約50センチのクマと救急車が衝突しました。けがをした人はいませんでした。県は、「いつでも・どこでも・誰でもクマに遭遇する可能性があるとして、音を立て鉢合わせを避けて欲しい」と呼びかけています。