º£Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÉ¼¤Î³Êº¹¤¬Á´¹ñ¤ÇºÇÂç3.1ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬°ã·û¤À¤È¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬Á´¹ñ¤ÇÁªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¤¹¡£¹Åç¹âºÛ²¬»³»ÙÉô¤ÇÂè°ì²ó¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¿ÀÆàÀîÁªµó¶è¤ÈºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤Ê¡°æÁªµó¶è¤Ç°ìÉ¼¤Î²ÁÃÍ¤Ë3.13ÇÜ¤Î³Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤Î3.03ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬»³Áªµó¶è¤ÈÊ¡°æÁªµó¶è¤Ç¤âÌó2.5ÇÜ¤Î³Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Í¸¢¼Ô°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÁªµó¸¢²ÁÃÍ¤ÇÉ½¤¹¤È¡¢Ê¡°æ¤ò1É¼¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¬»³¤Ï0.41É¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê7¤«¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¹â¿å½à¤Ç°ìÉ¼¤ÎÊ¿Åù¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¾£±Ê±Ñ½ÓÊÛ¸î»Î)
¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¬°Û¼Á¤Ê¤³¤È¤òÈó¿Í¸ýÈæÎãÁªµó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Ê¿¶Ñ½êÆÀ¤¬ºÇÄã¤À¤È¡£¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Û¼Á¤Ê¤³¤È¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤è¤½¤Î¹ñ¤È°ì½ï¤Ë¿Í¸ýÈæÎã¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
°ìÊý¡¢Èï¹ðÂ¦¤Î²¬»³¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÁªµó¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·ÁÊ¤¨¤Î´þµÑ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ï¡¢11·î13Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£