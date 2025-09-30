Ä®¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¡ª¹¤¬¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¡×¡¡¥«ー¥Éµá¤á¤ÆÁ´¹ñÀ¤³¦¤«¤é¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï〝¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÀ»ÃÏ〟
º£¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¡×¤¬ÃÏ°è¿¶¶½¤Î¸Æ¤Ó¿å¤Ë¡ª¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ®¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¡ª¹¤¬¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¡×¡¡¥«ー¥Éµá¤á¤ÆÁ´¹ñÀ¤³¦¤«¤é¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï〝¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÀ»ÃÏ〟
ÆüÇ·½Ð¿åÆ»µ¡´ï ·§ËÜ±Ä¶È½ê ¾®µ×ÊÝ´²¤µ¤ó¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÆÈ¼«Ê¸²½¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
±×¾ëÄ®²¼¿åÆ»²Ý Â¼¾å¾¡¤µ¤ó¡Ö³¤³°¤«¤é¤â¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢³¹¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¡ª¶Ã¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÃÏ°è¸ÇÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¡×
±×¾ëÄ®¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ò¶µ·±¤Ë4¼ÖÀþ²½¤¬¿Ê¤à¡¢¸©Æ»·§ËÜ¹â¿¹Àþ¤ÎÊâÆ»¤Ë¡¢µîÇ¯Ëö¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±×¾ëÄ®²¼¿åÆ»²Ý Â¼¾å¾¡¤µ¤ó¡Ö±×¾ëÄ®¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÉüµìÉü¶½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×
³¹¤ÎÌ¾½ê¤ä·Ê¿§¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À15¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÄ®Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬
±×¾ëÄ®¤Î¡Ö±×(¤Þ¤¹)¡×¤Î»ú¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢Á´¹ñ½é¤Î¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¡ª4¼ÖÀþ²½¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¤Î10¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±×¾ëÄ®Ì±¤Ë¤â¹¥É¾¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï±×¾ëÄ®Ìò¾ì¡£Áí¹ç°ÆÆâ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥«ー¥É¡×¡ªÁ´¹ñ°ìÎ§¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡ª¡©
±×¾ëÄ®²¼¿åÆ»²Ý Â¼¾å¾¡¤µ¤ó¡Ö¸©³°¤«¤é¤³¤Î±×¾ëÄ®¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¤«¤Ê¤ê¡¡Â¿¤¤¤È¡£ÆÃ¤Ë³¤³°¤ÎÊý¤¬¤³¤Î±×¾ëÄ®¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥«ー¥É¤ò¼ý½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¶Ã¤¡×
¥«ー¥É¤ÎÇÛÉÛ¾ì½ê¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¾ÀÜÃÏ°è¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±×¾ëÄ®²¼¿åÆ»²Ý Â¼¾å¾¡¤µ¤ó¡Ö¥«ー¥É¤â¥³¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¸½Êª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÄ®¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡×
°ìÊý¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ëÈî¸åÄØ¤ä¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¸½ºß10¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥«ー¥É¤Ï¡¢»ÔÆâ10¤«½ê¤ÇÇÛÉÛÃæ¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É µÜËÜÀ±Íè¤µ¤ó¡Ö2017Ç¯¤«¤éÇÛÉÛ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¹ç·×5Ëü447Ëç¡¢ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ø¤ß¤Ë¡¢·§ËÜ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èî¸åÄØ¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥«ー¥É¤Ç¤¹¤¬¡Ä
·§ËÜ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É µÜËÜÀ±Íè¤µ¤ó¡Ö8³ä¤ÎÊý¤¬¸©³°¤«¤éÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¤«¤Ê¤ê¤Î¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÆüÇ·½Ð¿åÆ»µ¡´ï¡×
¹ñÆâ¥·¥§¥¢Ìó6³ä¤ò¸Ø¤ê¡¢±×¾ëÄ®¤ä·§ËÜ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÇ·½Ð¿åÆ»µ¡´ï ·§ËÜ±Ä¶È½ê ¾®µ×ÊÝ´²¤µ¤ó¡ÖÀÎ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1977Ç¯¡¢ÅÔ»ÔÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ï¤¸¤áÆáÇÆ»Ô¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬È¯¾Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ1980Ç¯Âå¤ËÂç¤¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¸½ºß¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÅ¾¼Ì¤·¤¿¥×¥ìー¥È¤ò¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î³¸¤Ë¤Ï¤á¹þ¤ß¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤È¡¢½¾Íè¤ÎÃòÊª¤Ë¡¢¼êºî¶È¤Ç¥«¥éー¼ù»é¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤é¤·¤¤¼ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Î£²¼ïÎà¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤âÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÇ·½Ð¿åÆ»µ¡´ï ·§ËÜ±Ä¶È½ê ¾®µ×ÊÝ´²¤µ¤ó¡ÖÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ±×¾ëÄ®¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸©Æâ³°¤«¤é¸øÊç¤·¡¢Â¿¿ô¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é2025Ç¯¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó£²¼ïÎà¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÉô¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡£
±×¾ëÄ®²¼¿åÆ»²Ý Â¼¾å¾¡¤µ¤ó¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯²è¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯±×¾ëÄ®¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×
¤½¤·¤Æ°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡ªºî¼Ô¤Ï·§ËÜ»Ôºß½»¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢µÜ粼½ã»Ò¤µ¤ó¡£
µÜ粼½ã»Ò¤µ¤ó¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶«¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ï
µÜ粼½ã»Ò¤µ¤ó¡Ö»ä¼«¿È¡¢±×¾ëÄ®¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢±×¾ëÄ®¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤µ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿È¶á¤ÊÊý¤Ë¤â±×¾ëÄ®¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖºéæÆ¤Þ¤·¤¡Ê¤µ¤¤È ¤Þ¤·¤¡Ë¡×¡£ÃÏ¿Ì¤«¤éÉü³è¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó³èµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ì¤Íè¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤â½Å¤Í¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡
±×¾ëÄ®¤Ï¸©Æ»·§ËÜ¹â¿¹ÀþÁ´°è¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±×¾ëÄ®²¼¿åÆ»²Ý Â¼¾å¾¡¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×