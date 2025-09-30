「奇跡を見せた」「見事」セリエA初勝利に大貢献した23歳日本人をイタリアメディアが絶賛！「決定的な対応で主役となった」
待望の今季初勝利に大きな貢献だ。
パルマに所属する鈴木彩艶は９月29日、セリエA第５節のトリノ戦で先発フル出場した。１失点したものの、決定機を防ぐなど、２−１でチームの勝利を手助けしている。
鈴木は前半、ジョバンニ・シメオネのゴール前での決定的なヘディングシュートを驚異的な反応でセーブ。いずれにしてもオフサイドの笛が吹かれた場面だが、その鋭い反射神経は賛辞を集めた。
PKで先制して迎えた後半、パルマは50分にシリル・ヌゴンジェの強烈なミドルシュートで失点。さらに58分にもチェーザレ・カサデイのミドルシュートに脅かされたが、鈴木の候セーブでしのぐ。
すると72分、パルマはマテオ・ペレグリーノのこの日２点目となるゴールで再び勝ち越し。その後は逃げ切りに成功し、５節にしてリーグ戦初勝利を収めた。パルマはこれで14位に浮上している。
カルロス・クエスタ新監督への重圧も高まりつつあったなかでの初勝利に貢献し、鈴木は地元メディアから高く評価された。『Gazzetta dello Sport』紙は、及第点の６点を上回る6.5点と採点。「オフサイドだったシメオネに対しては奇跡。カサデイに対して決定的なブロックも」とたたえた。
『calciomercato.com』と『TUTTOmercatoWEB』は７点とさらに高い採点。前者は「前半のシメオネに対するセーブや、後半の２度のセーブなど、日本人守護神は何度か決定的な対応を見せている。飛び出しは的確だった」と伝えている。
後者も「日本人守護神は見事なパフォーマンスで、決定的な対応で主役となった。前半はシメオネに対して素晴らしい反応を見せ、後半は少なくとも２度の決定的なセーブでパルマのリードを保った。セービングに関して確実で、飛び出しのタイミングも完璧だった」と称賛だ。
パルマ専門サイト『Parma Live』も6.5点評価。「主審がオフサイドで笛を吹く前に、シメオネに対して奇跡を見せた。その後もエリア外からのシュートに対して注意深く、冷静。パワフルでゴール隅だったヌゴンジェのシュートに対してはどうしようもなかった」と賛辞を寄せている。
及第点の６点をつけた『Eurosport』は「（失点以外は）注意深く通常業務」と評価。『Parma Today』は「同点となってからトリノがピッチを掌握した際、カサデイに対してとてもうまく対応した。何度か飛び出しで相手のハイクロスも止めている」と報じた。
ほとんどのメディアが失点に鈴木の責任はなかったと評しており、リーグ戦２試合連続のクリーンシートこそならなかったが、パフォーマンスは十分だったとみなされているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木彩艶が強烈なミドルシュートを好セーブ
