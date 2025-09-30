2025年9月29日、韓国メディア・中央日報は、東京・新宿歌舞伎町で違法な高金利貸付を行っていた韓国籍の52歳の男と日本人の男2人が出資法違反の疑いで警視庁に逮捕された事件を伝えた。

警視庁によると、3人は23年3月から24年3月までの間、歌舞伎町の風俗店に勤務する女性に50万円を貸し付け、法定の上限を大幅に超える約400万円もの利息を受け取った疑いがある。

容疑者らは黒いベンツやレクサスなどの高級車で歌舞伎町周辺を巡回し、ホストクラブ通いで借金を抱えた女性らに、車内で現金を貸し付けしたり、返済を受けたりしていたという。今年4月までに、複数の女性から「これ以上お金を払えない」などの相談が警視庁に寄せられ、発覚した。

これについて韓国のネットユーザーからは「また韓国人が外国で犯罪をしている」「外国で罪を犯した人は加重処罰してほしい」「これは韓国の未来だ」「韓国人の男が、日本の女性まで食いものにした」などの声が上がっている。

また、「いくら金に困っても、こんなところから借りてはいけない」「生活苦でもなく、単にホストを独占したいという気持ちから借金をするなんて」「韓国でも同じようなことはずっと起きている。韓国でも取締りを強化してほしい」「それでも韓国の悪徳業者よりは利子が低い。酷い業者は法定上限の数百倍も受け取っている」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）