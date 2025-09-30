　30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円安の4万4740円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては192.63円安。出来高は3396枚となっている。

　TOPIX先物期近は3120.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.1ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44740　　　　　-190　　　　3396
日経225mini 　　　　　　 44730　　　　　-200　　　 52214
TOPIX先物 　　　　　　　3120.5　　　　 -16.5　　　　4825
JPX日経400先物　　　　　 28010　　　　　-120　　　　 185
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-4　　　　 314
東証REIT指数先物　　売買不成立

