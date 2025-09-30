日経225先物：30日19時＝190円安、4万4740円
30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円安の4万4740円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては192.63円安。出来高は3396枚となっている。
TOPIX先物期近は3120.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44740 -190 3396
日経225mini 44730 -200 52214
TOPIX先物 3120.5 -16.5 4825
JPX日経400先物 28010 -120 185
グロース指数先物 732 -4 314
東証REIT指数先物 売買不成立
