Photo: まついただゆき

ストロー付きのタンブラーはあまり興味がなかったけれど、サーモスの最新コレクション「ICONシリーズ」のストロータンブラー（税込5,500円）を実際に使ってみたら、その先入観はあっさり崩れた。便利すぎて手放せなくなっているのだ。

アメリカで人気のシリーズがついに上陸

Photo: まついただゆき

今回試したストロータンブラーは、アメリカから初上陸したサーモスの新作 ICONシリーズ の一モデル。日本では初めての展開となるシリーズで、大型ボトルやフードジャーなど複数のラインナップをそろえ、どれも落ち着いたトーンのカラーと質感に仕上げられている。いわゆる“水筒”の機能性に加えて、インテリアやファッションに自然に溶け込むデザイン性を打ち出しているのが特徴だ。

今回、縁があって使用する機会をいただいたので、その感想をレビューしたい。

ストローってこんなに便利だったのか！

Photo: まついただゆき

実際に使ってみて一番驚いたのは、持ち運びしてもこぼれないこと。フタの構造がしっかりしているので、バックパックのドリンクホルダーに差して自転車に乗っても安心。自宅でソファに置いてうっかり倒してしまっても、中身がこぼれることはなかった。ストローの差込口あたりから多少の水漏れはするかな、と高をくくっていただけに、正直感動した。

Photo: まついただゆき

そして二番目の発見は、ストロー付きだからこその飲みやすさ。当たり前の話であるが、フタの開け閉めが不要なので、運転の合間やトレーニング中でもスッと水分補給ができる。この快適さは想像以上だった。

Photo: まついただゆき

さらに細部にも気が利いている。底面にはゴムが貼られていて滑りにくく、デスクやテーブルの上に置いても安定感がある。加えて、底部分はステンレスで補強されているため、多少の落下でも安心。日常使いを前提にしたタフさも、うれしいポイントだ。

Photo: まついただゆき

ただしひとつ注意点も。本体の半径がやや大きめなので、車内で使う場合はカップホルダーに収まらないケースもある。スペックは幅 9.5×奥行き9.5×高さ21.5cmとなっているが、底に向かってややすぼんだ形状なので、実際のサイズはもう少し小さくなる。 車での利用を考えている人は、サイズを確認しておくのが良さそうだ。

安心の大容量と圧倒的コスパ

Photo: まついただゆき

本体サイズは大きめで重量感（500g）もあるけれど、容量は710mlと大きめ。外出やワークアウト時も一度満たせば長時間安心できる。

そして最後に特筆すべきはコストパフォーマンス。巷で人気の海外製ラグジュアリーボトルと比べると、価格はおよそ半分。デザイン性も使い勝手も申し分なく、この値段で手に入るなら十分すぎるほど満足できる。

ICONシリーズのストロータンブラーは、単なるトレンドアイテムではなく、毎日持ち歩きたくなる現実的な選択肢だった。

Source: サーモス,Photo: まついただゆき