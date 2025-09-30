韓国の大手エンターテインメント企業・ＣＪ ＥＮＭが３０日、インターネットサービス企業のカカオエンターテインメントとパートナーシップを締結し、Ｍｎｅｔでサバイバルオーディション「スチールハートクラブ」（Ｓｔｅａｌ Ｈｅａｒｔ Ｃｌｕｂ）を行い、グローバルＫバンド制作に乗り出すと発表した。

同社がプログラムの企画・制作を担当し、カカオが番組の音源流通と誕生予定のバンドのアルバム企画・制作および、マネジメントを担当するという。番組ではギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボードなど、バンドの各ポジションで実力を備えた参加者たちが、新バンドメンバーの座をかけてサバイバル競争を繰り広げる。

初放送は１０月２１日だとし、ＭＣは女優のムン・ガヨンが務め、ディレクターには３ピースバンド・ＣＮＢＬＵＥのジョン・ヨンファ、デュオバンド・ＰＥＰＰＥＲＴＯＮＥＳのイ・ジャンウォン、シンガー・ソングライターのソンウ・ジョンア、元Ｗａｎｎａ Ｏｎｅのハ・ソンウンなどが集結することになったと伝えた。

ＣＪ ＥＮＭは「スチールハートクラブ」で、「ＰＲＯＤＵＣＥ」シリーズや「ＢＯＹＳ ＰＬＡＮＥＴ」シリーズのように、グローバルファンが直接バンドメンバーを選ぶことのできる“参加型サバイバル”フォーマットを取り入れる計画だとし「Ｋ-ＰＯＰジャンルの拡張と、グローバルバンド市場の基盤拡大に貢献したい」と意気込んだ。

一方の、カカオ関係者は「カカオの音楽ＩＰ事業の力量と、ＣＪ ＥＮＭのコンテンツ制作力がタッグを組み、強力なシナジーを生み出すだろう」「世界中の音楽ファンを魅了するＫバンドの誕生に、たくさんの期待をしてほしい」と伝えた。