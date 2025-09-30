Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、9月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今期から参戦したEARTH JETSのHIRO柴田（連盟）。実績・経験十分の“ベテランルーキー”だが、ここまで2戦してトップなし。3度目の正直、なるか。

【映像】HIRO柴田、3度目の正直なるか！？

所属団体の最高峰タイトル「鳳凰位」の経験もある柴田は49歳。その力はプロ麻雀界でもよく知られたところで、Mリーグ入りもタイミング次第でいつでもあること、と思われていた存在の一人だ。新チームの選考コンセプトが雀力であっただけに、柴田もまだ3戦目とはいえ、そろそろはっきりとした結果を出したい。

同じくルーキーながら、気持ちのいいスタートを切れたのがEX風林火山・永井孝典（最高位戦）。所属団体でも下位リーグで、まだまだ無名の存在ながら、オーディションを勝ち上がりドラフトで指名、かつデビュー戦で勝利を収めるなど、ここまでは順風満帆だ。失うものは何もなし。今はとにかく戦える喜びを結果につなげることだけだ。

リーグ3年目を迎えた赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）は今期2戦目の出場。初戦でいきなりラスを引いてしまったが、それで周囲からの評価が何か変わるものでもない。むしろ昨年、レギュラーシーズンで4ケタプラスを記録したチームが、試合数増加に伴い、どこまで勝つのかという注目もある。新記録樹立には、渡辺の力が必ず必要だ。

昨期のレギュラーシーズン敗退から巻き返しを狙うKADOKAWAサクラナイツは、自身の今期初戦でトップを取った渋川難波（協会）が出場。その試合では著書の通り、きれいに清一色を捌いて勝利へとつなげた。40人にまで増えたMリーガーの中で、キャラを際立たせることも求められる中“魔神”の異名に清一色が加わり“清一色大魔神”になれるのか。

【9月30日第1試合】

EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）個人34位 ▲60.8

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人29位 ▲43.1

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人5位 ＋75.5

KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）個人10位 ＋53.8

【9月29日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋214.9（8/120）

2位 TEAM雷電 ＋162.3（10/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋149.4（12/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋34.2（6/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ＋12.3（6/120）

6位 BEAST X ▲68.1（10/120）

7位 EARTH JETS ▲78.5（8/120）

8位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲84.5（8/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲146.3（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲195.7（10/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

