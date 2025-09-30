笑顔と思い出を乗せて走った熊本市動植物園のモノレール。9月30日、46年の歴史に幕をおろしました。

【写真を見る】「小さい頃に両親と」「遠足やデートで」「最後は孫と一緒に3世代で」熊本市動植物園のモノレール 46年分の思い出乗せてラストラン

記者「最終運行のモノレール。乗り場には長い列ができています」

熊本市動植物園のモノレールは、動物たちがいるエリアなどを見下ろせる1周612mのコースで、所要時間4分半の小さな旅です。

運行が始まったのは、今から46年前の1979年4月。開園50年を記念して作られました。当時つけられた駅名は『水辺鉄道動物村』でした。

これまで年間約10万人を楽しませてきたモノレール。9月30日のラストランセレモニーには、平日にも関わらず多くの人が駆け付けました。

熊本市動植物園 松本充史園長「『いつまでモノレールに乗れますか』という問い合わせがたくさんきて、たくさんの思い出があるんだろうなということをすごく実感したところです。本当によく頑張って走ってくれたなという感謝の気持ちを込めて最後に送り出したい」

運行終了を惜しむ人の姿が絶えません。

熊本市から 30代「ラストランということで乗りに来ました」

熊本市から 30代・2歳「小さい頃から遠足やデートでも来た。子どもと乗れると思っていなかったので嬉しかったです」

熊本市から 70代「あるときは何とも思わなかったけど無くなると寂しいですね」

中には、親子3世代で訪れた家族も。

宇土市から 60代・30代・1歳「昔からモノレールに乗ることが好きで、1回孫と最後に乗りたかったので乗れてとても幸せです。小さい頃、両親と乗った記憶や走馬灯のように色んなことを思い出しました。もう感無量です」

9月最後の週末は約2400人が乗車。30日は約50分待ちになったため、午後3時50分で受付を終了するほど盛況だったそうです。

多くの思い出とともに、モノレールは46年の歴史に幕を閉じました。

「ありがとう～さようなら～」

動植物園は2029年度の開園100周年に向けて「サバンナエリア」などを新しく整備し、新しい遊戯施設も登場する予定です。

【関連記事】

▼開業、盛況、熊本地震･･･帰ってきた笑顔 モノレールの46年の歴史を映像と共に振り返る